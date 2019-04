Cande Tinelli se descargó contra las críticas por su show

Buenos Aires. Cande Tinelli tuvo un debut fallido en el Lollapalooza, por el que recibió un aluvión de críticas, lo que la llevó a cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram. “Hoy tuve un día bastante de mierda por problemas personales, y me encuentro en mi cuenta, un lugar donde yo muestro mi ser y toda mi intimidad, una cantidad de agresión, que me hizo colapsar y decidir sacar los comentarios”, aseguró la cantante. “No me gusta la agresividad porque yo no soy así. No la tolero. Respeto las diferentes opiniones, pero no la violencia verbal. Les deseo a todos mucho mucho pero mucho amor”, agregó en su descargo.