Candelaria Tinelli cambió a Marcelo por Franco Masini

La hija de Marcelo Tinelli es una fiel seguidora de Showmatch. En varias oportunidades recurre a Twitter para realizar algún comentario del programa. Sin embargo, el lunes pasado Cande se dio vuelta. ¿Qué pasó? La hija del conductor siguió de cerca el debut de Cuéntame cómo pasó, la nueva ficción de la TV Pública que tiene en el elenco a su novio, Franco Masini. El mismo actor reveló que a su pareja le gustó mucho la ficción y afirmó que la sigue. “El día del estreno estaba prendida, me miró y me dijo que le gustó. Ahora no sé qué mira, pero sí sé que la vio y creo que la sigue”, dijo Franco.