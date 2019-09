En declaraciones a LMN dijo que el derrame cloacal es más notorio en Rufino Ortega hacia Belgrano entre las 12.30 y las 13 y de las 19.30 en adelante. “El tema es la contaminación. Hay tres colegios y dos iglesias. Los chicos chapotean en esos líquidos cloacales y entran con eso a la escuela ”, sostuvo el vecinalista.

Aguilera añadió que llama la atención una situación que han notado con las palomas que había en el sector. “Beben de esos líquidos y hemos encontrado muchas palomas muertas. Eso es lo que vemos, imagínense los que no vemos como las bacterias”, ejemplificó.

Según explicó, el problema es el caño que baja desde Melipal y Gregorio Álvarez “con una cantidad de agua que no tendría que recibir porque es para cierta cantidad de habitantes y no para unos 30 mil. El caño que baja por Rufino Ortega en Belgrano se achica, no sabemos por qué razón, cuando debería ser más grande, y sigue así hasta 12 de Septiembre”.

El encuentro con los vecinos será a partir de las 20 en el CPEM 47, ubicado en Rufino Ortega y Nogoya.

LEÉ MÁS

El reciclaje alcanzó el 60% de la basura domiciliaria

Cocinar sano y barato se mete en la agenda en tiempos de crisis