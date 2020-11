Cantando 2020: cumpleaños de Oscar Mediavilla genera polémica

"Muchísimas gracias, lo hemos pasado muy bien. Hicimos una fiesta para 600 personas. Mentira, éramos cuatro: Patricia (Sosa), mi hija Marta y mi suegra. A Valeria Lynch no la invitamos. A Alexander Caniggia lo invité, pero no vino. Me falló y eso me amargó la noche", comenzó Oscar Mediavilla, en tono de broma, sobre cómo pasó su cumpleaños número 66 durante el fin de semana.

OSCAR MEDIAVILLA.jpg Oscar Mediavilla, jurado en Cantando 2020.

"¿Te mandó un mensaje saludándote por el cumple algún participante del Cantando?", preguntó Laurita Fernández. "No, ninguno. Me gusta que no me saluden porque me dan el pie para hacer mi trabajo", respondió Oscar Medivilla, quien demostró que no le gusta mezclar la buena onda con los participantes y su trabajo, ya que después lo pueden criticar por las devoluciones que hace en Cantando 2020.

Luego, chistosa, Laurita Fernández, le hizo un pedido explícito al jurado: "Después déjanos la torta en el camarín que seguro trajiste". Sin dudar, Oscar Mediavilla se le plantó a la rubia y dijo que “vos tampoco me saludaste y yo esperaba tu saludo". "Yo no sabía, ni sé cuántos cumpliste", explicó la novia de Nicolás Cabré. "No importa cuántos. Me mandabas un ‘feliz cumpleaños y se terminó", cerró Oscar Mediavilla ante Laurita Fernández en el Cantando 2020.