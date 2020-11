Cantando: Carmen Barbieri le pidió disculpas a Nacha Guevara

carmen-barbieri.jpg Cantando 2020: Carmen Barbieri le pidió disculpas a Nacha Guevara

En este sentido, la actriz Carmen Barbieri comenzó diciendo, en relación a su participación en la anterior gala del Cantando 2020: "Yo me fui muy mal, pero peor me quedé cuando me vi. Me equivoqué en la letra que me recontra sabía y me la agarré...".