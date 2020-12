Cantante Jessie J fue diagnosticada con enfermedad del oido

“Me desperté y sentí que estaba completamente sordo del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière“, detalló Jessie J en declaraciones ofrecidas a la prensa tras la celebración de Navidad.

A pesar de la dolencia, Jessie J se mostró esperanzada en su pronta recuperación y aseguró estas confiada en el tratamiento que le recetaron los médicos. “Podría ser mucho peor, es lo que es. Estoy muy agradecida por mi salud. Simplemente me desconcertó. La víspera de Navidad estaba en el hospital del oído y decía: ‘¿Qué está pasando?’ Pero me alegro de haber ido temprano, descubrieron lo que era muy rápido y me recetaron el medicamento correcto, así que me siento mucho mejor hoy”, sentenció.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, Jessie J relató la serie de acciones que está tomando para avanzar en su pronta recuperación, al tiempo que recomendó a todos sus seguidores compartir con sus seres queridos y mantener las medidas de seguridad para prevenir el contagio de Covid-19.

“Enviar amor a todos los que lo necesitan, están o no están solos. Todos necesitamos un poco más de amor. Esta Navidad podría estar un poco apagada. Pero uno en la vida no es malo cuando algunas personas no han tenido uno bueno en su vida (…) Recuerda usar una mascarilla y ten cuidado ahí fuera. Tenemos que trabajar juntos para superar esto y LAVAR esas manos cubiertas de migas de pastel de carne picada”, escribió en su Instagram Jessie J.