Caos en el centro por piquetes en toda la Avenida Argentina

Integrantes de organizaciones sociales y partidos políticos como el FOL y el Partido Obrero realizan un piquete en la Avenida Argentina desde la Avenida Mosconi (Ex Ruta 22) hasta la calle Doctor Ramón, por lo que el tránsito se convirtió en un caos en el microcentro neuquino. El reclamo es por más puestos de trabajo y mejoras en las partidas que reciben desde el ministerio de Desarrollo Social por para los merenderos y comedores.

Diego Mauro dirigente del FOL confirmó a LMNeuquén que no se concretó la reunión del martes ya que el Ejecutivo "no ofreció ninguna mejora a nuestros reclamos". "Envían a cuatro abogados pero el ministro no se presenta ni ningún otro funcionario que tenga poder de solucionar alguno de nuestros problemas", lanzó el dirigente.