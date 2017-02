Embed

Oficiales de Carabineros de Chile que respondieron a una denuncia de una familia por extraños sucesos que no podían ser explicados por la lógica afirmaron que sintieron una rara presencia en la casa, que incluso habría atacado a un uniformado.

"Al llegar pudimos observar que había varios vidrios rotos y colchones fuera de la casa. Al ingresar, la familia nos dijo que había actividad paranormal. En primera instancia era raro, pero una vez dentro, estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula del entretecho", aseguró el cabo segundo Boris Olavarría, miembro del equipo de Carabineros que acudió al lugar.

El agente también afirmó que él mismo fue atacado durante su estancia en la vivienda.

"Invoqué al diablo indicándole que se retirase del lugar y cuando estaba saliendo sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Como andaba con chaleco antibalas, se pudo evitar alguna lesión", dijo Olavarría.

Los habitantes llamaron a las fuerzas de seguridad para comunicar que en su casa "levitaban objetos" y se declaraban "microincendios".

"Hubo un momento en el que se pudo apreciar humo y no había nadie en su interior", insistió el carabinero. Otro video grabado desde las afueras del domicilio registra un objeto arrojado, aunque no se confirma desde dónde partió.

El periodista Alexis Ruiz, del medio de comunicación Puerto Montt Informa, llegó el domingo a la zona y dijo haber sufrido "ataques" de carácter paranormal cuando entrevistaba a la familia dentro de la casa.

"En el momento de la charla se empezó a quemar un saco de papas, luego tiraron un vaso al suelo y posteriormente fui atacado con un utensilio de cocina", indicó.

Ruiz afirmó haber vivido "cosas raras" durante el encuentro con la familia e incluso dijo haber sentido que algo no le quería dejar hacer su trabajo. "Siento un brazo adormecido. No sé cuál es el motivo porque no he hecho ningún tipo de esfuerzo. Dentro nos sentíamos raros, muy agobiados, deprimidos. Parecía que algo trataba de que no pudiéramos sacar la entrevista, se nos cortaba la señal de los teléfonos inexplicablemente", comentó.

Ruiz señaló que la familia, que denuncia que una silueta femenina desconocida aparece en sus videos y fotos y por las noche les pide a gritos que se vayan de la casa, está tranquila y a la espera de que las autoridades les ofrezcan una solución.