Cárceles: $5 mil millones para ampliar las plazas

No obstante, las expectativas no son las mejores. La Justicia Federal le bajó el pulgar a la intención de Provincia de alquilar un módulo de 84 camas en Senillosa que suponían que iban a poder habitar en abril de 2023.

Con la negativa, ahora se aguarda que lentamente se saturen las alcaidías y esto sea el colapso generalizado de todo el sistema penitenciario.

Sin política criminal

Entre el 22 y el 27 de noviembre, las juezas de ejecución Raquel Gass y Alicia Rodríguez tomaron la decisión, a pedido de la defensoría oficial y defensores particulares, de cerrar las cárceles producto del hacinamiento.

Antes de llegar a este punto, hubo gestiones y reuniones con el Ejecutivo provincial, la Policía y la Justicia para encontrar una solución. La respuesta del Gobierno nunca llegó y las juezas, cumpliendo la ley, le bajaron la persiana al ingreso de presos a las unidades de detención de la provincia.

“No hay política criminal en esta provincia. No se hace nada con las personas privadas de la libertad y eso es responsabilidad del Ejecutivo”, explicó una fuente judicial bajo reserva a LMN.

En verdad, lo que espera la Justicia es que el Gobierno tome la decisión de mejorar no solo las condiciones de detención en predios penitenciarios sino también la conectividad y las pulseras electrónicas con un buen control para descomprimir la situación en las cárceles.

“Ese sería un paso adelante importante, pero evidentemente tiene que existir un buen control de estas medidas alternativas”, explicó una de las fuentes consultadas.

Un punto que molesta a muchos en la Justicia es que la titular del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, actúa como si ella no hubiera sido, en su tiempo de ministra de Seguridad, quien propició este escenario. “Es vergonzoso, ella no hizo nada en su momento y ahora actúa como si no tuviera memoria”, detalló la fuente.

¿Qué hace el Gobierno?

Actualmente se ha mejorado el pabellón 4 –de hecho, el viernes habrían concluido las obras– y se está avanzando con la habilitación de tres de las seis casitas de preegreso que están en la U11.

Hay intenciones de trasladar a algunas de esas casas a agresores sexuales que están en la U12, ya que este tipo de detenidos son de perfil bajo y no generan mayores problemas de convivencia, pero desde la Justicia advirtieron que la decisión corre por cuenta de ellos y que hasta ahora lo único que se contempla es que vayan presos que estén en condiciones de recibir dicho beneficio de cara a recuperar la libertad.

La mayor bronca de los funcionarios judiciales es que el Gobierno ha venido dilatando toda esta situación y ahora, con los penales cerrados, tiró sobre la mesa una propuesta de hacer tres pabellones, uno de máxima seguridad para Neuquén, otro para Cutral Co y un tercero para Zapala.

“Son casi 5 mil millones de pesos que tienen que poner para dar una respuesta de acá al 2026 que se concluyan las obras. Cuando esas 75 plazas estén listas, porque son pabellones de 25 personas, el sistema va a estar saturado de nuevo. Esto no es una respuesta, es patear el problema de sobrepoblación”, sintetizó un funcionario judicial muy molesto.

Pulgar abajo a Senillosa

Si creían que las cosas estaban mal, se ponen peor. “Siempre se puede seguir cayendo”, solía decir un psiquiatra amigo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora les explico. La Justicia Federal se enteró por terceros de que el Gobierno tenía intenciones de alquilar un módulo de la cárcel de Senillosa. Sí, la cárcel de Senillosa que entregó Provincia a cambio de los terrenos de la U9 y por la cual todavía mantiene deudas con Nación.

Con el sistema penitenciario incendiado, funcionarios de Seguridad, miembros de la Justicia y de la Jefatura de Policía visitaron el módulo que pretenden alquilar. Lo recorrieron y se mostraron muy ilusionados porque son 84 plazas que ayudarían a descomprimir el hacinamiento actual.

Lo cierto es que, para eso, primero hay que hacer obras porque “los pabellones están en ruinas”, confió una fuente que los transitó en la visita, a la vez que otro informante confió que “esas reparaciones tendrían un costo mínimo de unos 60 millones de pesos”.

Con toda la furia y el dinero en mano, los tres pabellones que integran ese módulo de Senillosa podría estar listos para abril. Es decir, sería una bocanada de aire inmensa para la actual situación.

Cierto es que sobre la cárcel de Senillosa hay una habeas corpus vigente por la falta de educación y salud a los detenidos, por lo que si no se puede solucionar ese aspecto menos aún se podrían incorporar más detenidos. Pero esto es lo de menos para la Justicia Federal, la realidad es que están muy molestos con Provincia porque nunca mantuvieron un diálogo con ellos. Jueces, fiscales y defensores federales ya cerraron filas y le bajaron el pulgar al alquiler del módulo.

No obstante, si Provincia sigue teniendo intenciones de retornar a Senillosa, tendrá que hacer gestiones en Nación para que le abran la puerta y tal vez le reclamen la deuda que tiene vigente por la entrega de los terrenos de la U9 en pleno centro neuquino. Nadie olvida.

Camino al colapso

Actualmente, hay seis de ocho penales cerrados en la provincia. Es decir, por distintos habeas corpus presentados por la defensoría de ejecución y defensores particulares, no se permite el ingreso de nuevos detenidos. Se debe cumplir con una serie de pedidos de mejoras para que se vuelvan a habilitar; de lo contrario, el acceso continuará cerrado.

¿Qué hace prever esta situación? “Es muy difícil el escenario porque se van a comenzar a llenar las alcaidías, y cuando los defensores y jueces comiencen a observar que hay condiciones de hacinamiento las van a terminar cerrando, y esto es cuestión de tiempo”, referenció una fuente judicial.

Con las cárceles cerradas y las alcaidías camino a la saturación, el colapso del sistema penal pone en jaque al gobierno neuquino, que lleva décadas sin definir una política criminal respecto de las personas detenidas. El reproche se ha generalizado en la Justicia y al parecer esta vez no se lo van a dejar pasar por alto, incluso en las huestes policiales hay mucho enojo con la secretaria de Seguridad Marianina Domínguez porque no da respuesta a distintos reclamos y pedidos que le ha hecho la fuerza.

Así las cosas, habrá que sentarse a esperar.

