Al ver las fotos, muchos de sus seguidores se indignaron, pero a que ella aclaró que no uso ningún producto químico en el cuerpo del pequeño can.

"Por qué le hacés eso... no es un juguete", "Es aberrante lo que haces y permitís que le hagan a tu perro", "Pobre animalito, ¡maltratadora!", "Los perros se lamen sus patitas para lavarse, ¿Qué necesidad de que el perrito se trague esa pintura?", "Después no llore si se muere", "Hay que denunciarla", "El dinero que gastaste en esa atrocidad, ¿por qué mejor no la donas a algún refugio?", son algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores a Carmen tanto en Twitter como en Instagram.

Tras leer algunas de las críticas, Carmen publicó una nueva foto de su perrito, y explicó: "El color de mi perro rescatado por mí del maltrato y abandono, es colorante para pintar tortas que se comen en cumpleaños de niños, se usa en repostería para fiestas infantiles, es comestible, totalmente natural. AMO A LOS ANIMALES".

Luego, compartió un video de Rey moviendo la cola y escribió: "Mi perrito REY está feliz de ser ARGENTINO".

