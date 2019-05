Carrió asegura que Cristina viene con sed de "venganza"

“El libro, me contaron, expresa ese resentimiento brutal. ¿Cómo lo voy a leer? Encima que tengo cuatro de presbicia... Prefiero leer a Chesterton”, aseguró la líder de la Coalición Cívica después de que Cristina Kirchner presentara el libro en la Feria del Libro ante una sala colmada el jueves a la noche.

Y en cuanto al “Plan V”, Lilita aseguró: “El pedido por Vidal es para desestabilizar al presidente, Son grotescos, incluso gente de Cambiemos. Hay especuladores dentro y fuera de cambiemos que quieran debilitar para imponer candidaturas”. Y reiteró cuál será su función en las próximas elecciones: “No voy a ser candidata a nada. Me hubiera gustado ser votada presidenta, oportunidad que le dan a todos menos a mí; pero ya no soy candidata. Estoy fuera de juego. No tengo la ambición de Cristina Kirchner”.

Y, polémica y al filo como siempre, le mandó un mensaje al Gobierno. “Si no sale la ley de Góndola lo voy a sacar a (Dante) Sica: pero la ley va a salir”.