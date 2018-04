"Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquito", señaló Carrió, que resaltó que el dinero que cambió en pasajes lo utilizó para "movilidad".

Durante la entrevista en el programa El Diario de Mariana, al ser consultada sobre si había hablado con el Presidente sobre el tema, la diputada afirmó: "No, lo estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente".

"El desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más y, eso sí, te desentendés de la Argentina", afirmó Carrió, tras afirmar que si hubiera seguido ejerciendo como abogada hubiera sido "rica".

“Los diputados nacionales somo los únicos que no cobramos antigüedad. Hace 42 años que aporto a la provincia o la nación”, manifestó. “Todas estas cosas me dan ganas de jubilarme. Ponerme un estudio, ganar un millón y mostrárselo a todos”, agregó.

“El sistema es injusto. Gasto de movilidad tiene que haber porque si no, no viajo más. Si quieren me quedo en mi casa y no investigo más”, advirtió la fundadora del ARI y redobló la apuesta: “Es injusto que no nos paguen antigüedad, ni título, ni aguinaldo. Yo tendría que ganar un 80% más por antigüedad”.

“Yo estoy primera porque blanqueé todo. Porque yo no quiero viajar en Aerolíneas Argentinas. Porque durante el kirchnerismo corría riesgo en Aerolíneas”, remató Carrió.

