Cartelazo en el Deliberante para que permitan abrir Las Palmas

Un grupo de personas que iba a ser contratado por los empresarios que iban a abrir el boliche Sens, donde funcionó por años Las Palmas, llenó de carteles el Concejo Deliberante para pedir a los concejales que los dejen trabajar y que no aprueben ordenanzas "autoritarias" que no permitirían que ese espacio vuelva a funcionar el 8 de julio próximo como estaba anunciado.

La referencia es al reciente proyecto de ordenanza que ingresó al Concejo y que podría tratarse este jueves sobre tablas. La iniciativa prohíbe la instalación de boliches, espacios bailables y café concert en el corredor urbano comprendido entre las calles Primeros Pobladores, desde la rotonda de acceso a la ciudad ubicada al Este, hasta la calle Linares al Oeste, justamente donde está ubicado el boliche que iba a llamarse Sens y que el Municipio confirmó que no cuenta con las autorizaciones pertinentes.

La iniciativa fue presentada por los concejales Cecilia Maletti de Libres del Sur, Guillermo Monzani y José Luis Artaza de Juntos por el Cambio, Claudia Argumero, Victoria Fernández Isabel Mosna, Atilio Sguazzini y Diego Landeiro del MPN, y Ana Servidio de Avanzar Descamizados.

El propio dueño del comercio, Nicolás Vaamonde, recorrió los pasillos del Concejo desde las primeras horas de este jueves donde pudo charlar con diferentes concejales para pedirles que no aprueben el proyecto recientemente ingresado.

"Íbamos a brindar trabajo a 150 personas directamente y muchos otras indirectamente. Ayer justamente tuve una reunión con ellos y les expliqué que voy a ir contra los concejales que hoy levanten la mano y contra el Municipio para recuperar el dinero de mi inversión pero que el trabajo no se recupera, los que más pierden son estas 150 personas", aseguró Vaamonde a LMNeuquén.

El empresario comentó que se quedará a presenciar la sesión donde este tema se podría tratar sobre tablas.

"Estábamos a punto de hacerles el contrato, y hasta que no se resuelva no lo puedo hacer. Estamos tocando algún interés muy importante, porque para que en 24 horas quieran sacar una ordenanza discriminatoria y apuntada hacia nosotros es porque hay intereses que les importan, nos están obligando a no poder abrir", denunció Vaamonde.