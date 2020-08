Caso Terán: la Justicia no tuvo Ley Micaela

El fiscal Santiago Terán, que generó repudio a nivel nacional por sus declaraciones misóginas, se desempeña en el único poder del Estado neuquino que no aplicó aún la Ley Micaela. La provincia adhirió a la norma el año pasado y las clases comenzaron en noviembre. Hasta el momento, completaron la formación un millar de funcionarios y empleados públicos. En la Justicia se dictan capacitaciones sobre género desde hace años, pero no están bajo la órbita de la Ley Micaela, que establece contenidos mínimos obligatorios. De los tres poderes del Estado, es el único que no aplicó la norma y no tiene fecha para comenzar.