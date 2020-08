El fiscal Terán violentó en vivo a una periodista y sumó repudio nacional

El fiscal de Cutral Co, Santiago Terán , se ganó el repudio generalizado de miles de usuarios de las redes sociales y de televidentes, luego de haber protagonizado un tenso momento con la periodista y conductora de C5N, Luli Trujillo. El representante de la Justicia neuquina había sido noticia en las últimas horas al decir que las mujeres deben armarse para evitar los femicidios.

Incluso el fiscal Terán , en declaraciones que brindó a una emisora de la comarca petrolera, sostuvo: "Cuando el sujeto está dispuesto a matarte no hay ninguna barrera que lo frene, sólo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla". Esta situación motivó que la Fiscalía General le iniciará una investigación por sus dichos.

Ahora, este jueves por la tarde, la verborrágica y polémica posición del fiscal Santiago Terán sumó otro capítulo, que sumó repudio nacional.

La polémica se encendió cuando el funcionario judicial le consultó a Lucila Trujillo si estaba casada. Ella, dudando de responder, atinó a decirle que sí. En ese momento el hombre le planteó que, en caso de que ella fuera otra víctima, un arma podría significarle a ella la única oportunidad de seguir con vida.

“Imagínate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita”, declaró el fiscal Santiago Terán.

Ante esto, Trujillo salió a su cruce. “Entiendo que usted, como representante de la Justicia, lo último que debería hacer ante una mujer violentada, es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida, y la que tiene arriesgarse y gatillar un arma, es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Es deber de la sociedad y de la Justicia protegerla. La mujer no tiene porque andar con un arma”, comentó, furiosa por lo que acababa de oír.

https://twitter.com/MarianaMerlo/status/1291472053988659200 Apenas un fragmento de lo que acaba de ocurrir. Aplausos para Lucila por su profesionalismo en el manejo de la situación. https://t.co/y7IQrH23iV pic.twitter.com/7Md7mzMXWC — Mariana Merlo (@MarianaMerlo) August 6, 2020 Twitter">

Tras lo ocurrido, Luli usó su cuenta de Twitter para describir lo mal que lo había pasado. “Si estando frente a una cámara de tv tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas. Esta justicia machista y patriarcal también se va a caer. Gracias por todos los mensajes”, escribió.

https://twitter.com/lulitru/status/1291483634688458752 Si estando frente a una cámara de tv tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas. Esta justicia machista y patriarcal también se va a caer. Gracias por todos los mensajes — Luli Trujillo (@lulitru) August 6, 2020

Rápidamente, ella y Téran se convirtieron en tendencia en las redes y muchos usuarios buscaron apoyarla.

“Santiago Terán: MISÓGINO. El conocimiento del derecho no sirve de absolutamente nada sin perspectiva de género, al ser una ciencia social se encuentra condicionado a diversos factores. Aplaudo y abrazo a Luli Trujillo que le contestó con muchísima altura y profesionalismo”; “Qué desastre el fiscal Santiago Terán gritándole a Luli Trujillo y pidiéndole que responda a una pregunta completamente fuera de lugar. Luli respondió a cada una de las arremetidas violentas con argumentos. Acá va mi abrazo a ella y un repudio total a este nivel de machismo explícito” y “Un cavernícola el fiscal que están entrevistando. Lucila Trujillo una genia! Fuerza Luli!!!! La legítima defensa es un hecho circunstancial, un abogado horroroso puede decir eso. ¡¡¡Qué mal estamos!!! ¡¡Qué horror!!”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes.

https://twitter.com/Angelalerena/status/1291482226924883968 Un hombre que trata a una mujer adulta con condescendencia. Una mujer -@lulitru - que no la acepta. "No te hagas la torita", responde el hombre, patotero. El hombre es fiscal de la Nación. Así, machista, es la Justicia de la que dependen nuestras vidas. https://t.co/83XWEUgLER — Angela Lerena (@Angelalerena) August 6, 2020

