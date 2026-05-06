Cayeron dos "viudas negras" que drogaron a un hombre y desvalijaron su casa

El ataque se produjo en junio de 2024, tras un encuentro en un boliche de Constitución donde la víctima fue engañada por las acusadas.

Las viudas negras "Alma” y “Analía” fueron arrestadas tras dos años de permanecer prófugas de la justicia.

Luego de una investigación que se extendió durante casi dos años, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo la semana pasada, con apoyo de la DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, a dos mujeres acusadas de integrar una banda de “ viudas negras ” que operaban bajo los nombres de “Alma” y “Analía”.

Las mujeres se encontraban prófugas de la Justicia por el robo a un hombre cometido en 2024.

Bajo esos nombres ficticios, las sospechosas, identificadas como Giselle Tamara Lozano (31) y Jocelyn Xiomara Torres (26), conocieron el 30 de junio de 2024 a un hombre en un local bailable del barrio porteño de Constitución. Tras pasar algunas horas allí, donde entraron en confianza y compartieron algunos tragos, las asaltantes y la víctima continuaron la noche en el departamento del damnificado, en Caballito .

Las viudas negras luego se las ingeniaron para agotar los fondos que la víctima tenía en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales mediante diversas operaciones, tanto presenciales como virtuales.

Tras cometer el robo y darse a la fuga, “Alma” y “Analía” lograron mantenerse prófugas de la Justicia durante casi dos años. Hasta que el pasado miércoles se les acabaron los escondites.

Cayeron "Alma" y "Analía", dos viudas negras que drogaron a un hombre y le desvalijaron su casa en Caballito

La detención de las viudas negras

En el marco de una investigación encabezada por la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de la Ciudad, los detectives siguieron los rastros digitales y las compras realizadas por las sospechosas con las tarjetas sustraídas. El trabajo incluyó análisis de movimientos bancarios, cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas.

Con el avance de la investigación, y en conjunto con el Ministerio Público Fiscal porteño, lograron identificar a las viudas negras y ubicar los domicilios donde se ocultaban.

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en simultáneo. En una vivienda ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, Villa Soldati, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a una de las imputadas. Allí secuestraron una consola PlayStation 4 y un celular, elementos vinculados al robo.

Mientras que en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora, personal de la DDI departamental arrestó a la segunda acusada. También incautaron un teléfono móvil.

Una de las detenidas acumulaba siete causas previas por delitos que incluyen robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, cometidos en distintos puntos del AMBA entre 2023 y 2024.

El caso quedó bajo jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Edmundo Rabbione, que instruye actuaciones por robo.

"Viudos negros" drogaron, ataron y apuñalaron a un psicólogo

Otro caso de similar ocurrió en diciembre de 2025, cuando un hombre de 38 años denunció que fue víctima de tres "viudos negros" . Según relató, fue engañado y drogado por un hombre con el que había pactado una cita.

La víctima fue identificada como Alfredo, un psicólogo misionero que reside en un departamento sobre la calle Paraguay, en el barrio porteño de Palermo.

viudos negros "Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad".

Efectivos de la Policía de la Ciudad lo encontraron solo, herido en el antebrazo izquierdo con un arma blanca, por lo que se coordinó su trasladado al Hospital Rivadavia por personal del SAME.

"No me hicieron preguntas, test de psicología, profilaxis, ni la PEP (profilaxis posexposición). Me llevaron al Hospital Rivadavia y a pesar de la contusión, no me hicieron ni una tomografía. Nunca voy a saber ni con qué me drogaron. El SAME y la policía llegó muy rápido, al igual que la policía científica que fue muy empática", relató angustiado Alfredo.

Cómo fue el engaño de los "viudos negros"

La secuencia comenzó a principios de noviembre de 2025, cuando Alfredo recibió en su departamento a un hombre a quien ya había visto en otra oportunidad y con quien llevaba un tiempo chateando. "Se hacía llamar Julián Gutierrez con perfil verificado", señaló Alfredo, quien pensó que había sido precavido en su accionar.

"Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad. Chateamos por redes durante un mes y medio. Era una persona educada, amable, humilde y atento. Me generó confianza", recordó.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron cuando el invitado llegó al edificio, cerca de las 22.27 horas del viernes, y subió con Alfredo, quién según su testimonio, fue drogado por su cita. Los delincuentes entraron a su departamento a las 02.42 de la noche.

Viudos negros en Palermo (1)

"No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa. Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida", sugirió.

"Miramos tele, pestañee y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas", añadió.

Un asalto que terminó en un violento ataque

"Reaccioné a abrir los ojos y me gritaron, entonces se puso violento y me dijo que era un trabajo. Me ataron los pies, me dijeron que me quede quieto, me golpearon la cabeza y presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma", recordó el psicólogo, quien describió que "el que tenía el cuchillo estaba más agresivo".

Ataque de 'viudos negros'- lo drogaron, ataron y apuñalaron para robarle

"Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería que era mío, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir. Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama", relató.

"Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono ", lamentó el profesional.

Según sus declaraciones, los tres hombres se retiraron del edificio a las 3.48 de la madrugada del 8 de noviembre, intentando mantener sus caras en el anonimato tras robar los ahorros y objetos de valor de la víctima.