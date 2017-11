Cayó un estafador serial por más de 13 causas en el año

De forma simultánea, personal policial de Delitos Económicos realizó nueve allanamientos en distintos puntos de la ciudad para dar con una de las bandas de estafadores neuquinos más importantes. El puntapié para realizar los operativos fue una nueva maniobra delictiva realizada el viernes.

La banda, compuesta por más de seis personas, era investigada por la Justicia desde hace meses. Hasta el momento, Fernando Machado, su hijo Mauro y uno de sus socios, Carlos Penroz, habían atravesado Tribunales sin ser condenados. Arreglaban en privado con las víctimas, por lo que el delito no prosperaba.

Su ardid delictivo fue siempre el mismo. Publicaban en internet ofertas irresistibles por sus bajos precios en las que simulaban vender camiones, camionetas o autos con los que tentaban a compradores de todo el país. Una vez que las víctimas arribaban a la ciudad, les mostraban los vehículos, cobraban el dinero y luego desaparecían sin entregar el producto. También han tenido casos en que han engañado a las víctimas con el alquiler de máquinas para uso petrolero y nunca depositaron ni una cuota.

En esta oportunidad, la fiscalía de Delitos Patrimoniales decidió investigar el accionar de la banda de manera global y no caso por caso. A través de un seguimiento a Fernando Machado y a su círculo de confianza se llegó a desenmascararlos por completo. “En las escuchas se pudo descubrir cómo simulaba las estafas”, confió bajo reserva una fuente de la investigación.

En total más de 30 vehículos fueron secuestrados de los distintos domicilios y seis personas quedaron detenidas. Se espera que sean acusados hoy.

Pagó a la víctima y zafó de un juicio

En octubre, enfrentó un juicio por una estafa millonaria contra una empresa pampeana por el alquiler de tres máquinas en 2014 que nunca pagó ni devolvió. El abogado defensor detalló la existencia de un acuerdo privado entre las partes y solicitó la absolución. La fiscalía mantuvo la acusación por haber esgrimido ardides para hacer incurrir en el error a la víctima. Finalmente, una jueza resolvió absolver tanto a Machado (autor) como a su socio Carlos Penroz (partícipe necesario) “toda vez que la fiscalía no acreditó la materialidad ni autoría del hecho”. El fiscal no pudo presentar la prueba en juicio, ya que las víctimas no declararon. “Machado no me debe nada”, sentenció la víctima tras el fallo.