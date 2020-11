Celeste Muriega habla sobre la fiesta de El Polaco

El fin de semana pasado, en "El Run Run del Espectáculo" dieron a conocer la escandalosa fiesta que se habría llevado a cabo en la casa de El Polaco y Barby Silenzi . Al respecto, aseguraron que se trató de un encuentro "multitudinario" donde no hubo distanciamiento social ya que ni siquiera se realizó al aire libre. Luego de los trascendidos que se generaron por dicha noticia, Celeste Muriega , se hizo eco del asunto y aclaró qué fue lo sucedió realmente ya que ella fue una de las invitadas a dicho evento.

"Yo no tengo problema en pedir disculpas en si alguien se sintió afectado. Hay que tener en cuenta que es un momento re difícil. Desdramatizo pero la realidad es que se está muriendo gente", sostuvo Celeste Muriega , convencida en su ciclo radial "El after de la previa" por UrbanaBa.

FIESTA POLACO.jpg Imagen de la fiesta de El Polaco a la que asistió Celeste Muriega.

En la misma línea, agregó: "No se dijo cómo es. Si afectan a alguien las imágenes pido disculpas. No tengo ningún problema en hacerlo". De todos modos, destacó: "Eran menos de 10 personas, no era una fiesta y comimos un asado al aire libre, hicieron como que había 100 personas y que estábamos encerrados, entiendo que va a garpar que digan así pero lo que cuento es lo que pasó porque yo estuve ahí", cerró categórica.

El Polaco, una de las revelaciones de MasterChef Celebrity Argentina, el reality más visto de la televisión, generó una fuerte polémica por una fiesta para celebrar que se recuperó del coronavirus. El cantante se contagió de Covid en las grabaciones del programa y debió abandonar el ciclo. La noticia de la fiesta fue muy mal recibida por muchas personas ya que, en el momento en que se realizó, todavía no se podía llevar a cabo legalmente, de acuerdo a información brindada por El Run Run del Espectáculo

Fue hace tan solo un mes que se confirmaba que tanto El Polaco como la bailarina padecieron el coronavirus en primera persona. Hasta su hija, Abril, presentó síntomas de la enfermedad durante el aislamiento. El diagnóstico de Covid-19 positivo fue la razón por la que el cantante debió ser reemplazado por Natalie Pérez en "MasterChef Celebrity".