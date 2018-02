Centenario lleva más de seis meses sin pediatras

El tema de la falta de profesionales en el área de pediatría resurgió con una carta que publicaron los trabajadores y profesionales del nosocomio en Facebook. El texto se viralizó y recuerda, precisamente, que ese sector del hospital aún no funciona y los casos tienen que ser derivados al Castro Rendón o son atendidos de urgencia en guardias por los distintos médicos generalistas.

“Intentaron muchas cosas, traer pediatras de Córdoba y Buenos Aires, pero no funcionó. Ahora viene uno dos veces por semana, pero con eso no alcanza y formalmente el servicio está cerrado”, sostuvo a LM Neuquén Carla Ledegen, obstetra del hospital de Centenario, quien redactó la carta con el apoyo de todos los profesionales del nosocomio.

Se sabe que el gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Salud, está buscando pediatras. Pero el problema es complejo y ya pasó un tiempo considerable.

“Acá vinieron pediatras, pero después no pudieron hacer la matrícula por problemas burocráticos, estuvieron un día y se fueron, y a otros no les convenció el trabajo por distintas situaciones que no cerraban”, explicó la profesional.

En el hospital se realiza el control de niño sano con médicos generalistas y también hay un plantel de seis obstetras que reciben la demanda de Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

Los trabajadores y profesionales vienen reclamando la falta de pediatras desde hace tiempo. Pero en este tiempo les “recomendaron” evitar las publicaciones en redes sociales hasta que se tenga una solución definitiva al problema.

“La situación no da para más, ojalá lo resuelvan en marzo o en abril como dicen. Más allá de que yo he escrito la carta, todos están de acuerdo e incluso los directivos dicen que nos entienden”, sostuvo.

Los médicos esperan una pronta solución por parte del Gobierno.

10.000 pesos adicionales para atraer más médicos

Esta fue la estrategia que difundió el año pasado, aún sin demasiado éxito, el gobernador Gutiérrez junto con el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Corradi Diez, en ocasión del aniversario de Centenario. No sólo era para cubrir los cargos de pediatras, sino para profesionales en general. Una parte de los médicos del Estado renuncia y se va al privado por mejores salarios. Pero no todos.

Fue lento el vacío de profesionales

La mitad de médicos

Hoy el hospital tiene 16 médicos generalistas de los 26 que había hace 10 años. Este es el número que se repite en las negociaciones por más profesionales. Faltan también especialistas.

Demanda de enfermeros

Según los cálculos que hace el Sindicato de Profesionales de la Salud del Neuquén, faltan unos 15 enfermeros en el hospital de Centenario para hacer frente a la atención todo los días.