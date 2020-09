La protesta la llevaron adelante unas 40 personas que trabajan desde su casa, en la elaboración de panificación, viandas y comida rápida. Muchos empezaron con la pandemia como una forma de sobrevivir al no poder conseguir un trabajo formal.

El tema es que el pasado 10 de agosto ingresaron dos proyectos de ordenanza para regular la actividad: uno de los concejales del peronismo oficialista y otro de la edil de Juntos por el Cambio-Nuevo Compromiso Neuquino, Valeria Garay.

Centenario: los delivery se plantaron contra la regulación

De fondo también hay otro debate, en medio de la pandemia el crecimiento del sistema de reparto y mensajería en medio de la cuarentena, y el arribo de compañías como Rappi, Pedidos Ya y Glovo, además de las encomiendas que se envían por Mercado Libre. También, hay otras plataformas locales, como Llegooo, en medio de este debate.

“Soy de Centenario, hace un año y medio que me quedé sin trabajo y gracias a Dios que tengo los pies y las manos limpias y sanas, cocinamos y salimos a repartir par a mantener a cuatro personas, pero me da bronca porque este gobierno está haciendo escondidas cosas para beneficiar a gente de ellos. No hacen nada por el pueblo, la gente sale a hacer esto porque no queda otra”, dijo a LM Neuquén Carlos Veloso, un repartidor de la localidad.

Desde ayer que los concejales vienen sosteniendo que el proyecto no se va a tratar en este tiempo de pandemia, pero los dos fueron ingresados hace un mes y medio. Los repartidores dijeron que no hubo consulta a ningún sector para esa regulación.