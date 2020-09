El cuadro es tan complejo que el mismo hospital dio dos números de Whatapp para los pacientes que esperan resultados de los hisipados, antes las demoras que se produjeron. Son el 299-6111555 y 2996016983 para esas consultas.

Hasta ayer y con la escalada de casos positivos en Centenario, la guardia del hospital para enfermedades comunes estaba prácticamente vacía. “La gente tiene miedo, casi no viene”, dijo al pasar uno de los guardias, que hace la vigilancia en todo el sector.

Centenario 08-09-2020 Hospital de Centenario al limite del colapso 7V0A9109.jpg Covid" id="656639-Libre-185811441_embed" /> Covid" id="656639-Libre-185811441_embed" /> Centenario se prepara para la "batalla" contra el Covid

La situación entró en una espiral de dramatismo, y ayer el Ejército Argentino montó una carpa en las afueras del hospital Natalio Burd para que los médicos puedan realizar testeos en un ambiente ventilado, y evitar la propagación del virus en los espacios cerrados.

“Centenario, al igual que el resto de los hospitales de la provincia va a tener sus camas al cien por ciento de ocupación y no habrá con qué dar respuesta a la población; este es el momento en que la responsabilidad civil e individual de cada uno debe primar”, indicó a LM Neuquén Eugenia Leaden, médica a cargo del Área Programa y abocada a la Unidad Covid del Hospital de Centenario.

“Vale aclarar que los pacientes que ingresan todos los días al nosocomio son de riesgo moderado y no están en terapia intensiva ni con respirador. Sino que sólo se les da oxígeno para ventilarlos, en peor de los casos, y en forma de aislamiento hasta su recuperación.

El nosocomio tiene una entrada independiente por el estacionamiento para los pacientes que llegan con diagnóstico positivo de Covid o con patologías y síntomas compatibles con ese virus.

Pacientes ingresan a toda hora, no sólo de Centenario sino también de la capital neuquina, debido a la carencia de espacios y la necesidad de cuidados moderados. Y también hay personas que son derivadas a Neuquén capital que necesitan un respirador, debido a la complicación de la patología.

Ingresan por el ala este del hospital donde en el fondo se instaló la carpa el Ejercito donde en estos días empezarán a realizarse los hisopados, tanto para las personas con síntomas como para l personal sanitario y sus contactos. La carpa está muy cerca de la guardería habilitada para los trabajadores de Salud, algo que despertó mucha polémica en su momento.

Centenario 08-09-2020 Ejercito Argentino Armo Carpa en Hospital de Centenario 7V0A9096.jpg Centenario se prepara para la "batalla" contra el Covid

El hospital tiene un piso exclusivo para pacientes con Covid y están ocupadas las 18 de 20 camas. Además, hay otro piso destinado a personas con otras patologías.

“El paciente Covid confirmado tratamos que no asista a la guardia respiratoria y queda en una sala de observación para no estar en contacto permanente con el resto de los pacientes también desde Neuquén a Centenario ingresan por una entrada espacial para internación”, agregó Leaden.

La demanda es importante y las consultas de personas que presenta síntomas -que podrían ser compatibles con el virus- no paran todo el día a través de los teléfonos 4877209 y 4877210, que son atendidos por médicos.

“Todos estamos cansados, pero les pedimos por favor no se junten”

Con distanciamiento, barbijo y hasta antiparras, la doctora Eugenia Leaden fue impecable con sus palabras a la hora de describir porqué las personas se contagian a diario; algo que genera una suba de los casos positivos en Centenario y en las ciudades del conglomerado.

“Le pedimos a la población que no se junte, yo que hay mucha gente cansada y que hace mucho tiempo que estamos con distanciamiento, pero por favor, hoy más que nunca no hay que juntarse, compartir mate, el vaso o la botella, los espacios de reunión no deberían hacerse, siempre en espacios abiertos, libres y manteniendo los dos metros de distancia; es la única forma de poder disminuir esto”, indicó la profesional del hospital.

Leaden, agregó: “Aunque estemos cansados tenemos que mantener las medidas de prevención”.

Centenario 08-09-2020 Hospital de Centenario al limite del colapso 7V0A9119.jpg Centenario se prepara para la "batalla" contra el Covid

La ciudad en estos días se volvió “incontrolable", sobre todo en los espacios públicos como plazas, donde se puede ver por las tardes, en estos días primaverales, a jóvenes y niños sin tapabocas y hasta compartiendo el mate o bebidas alcohólicas los fines de semana. Esto ha desencadenado severas críticas en las redes sociales, pero nadie hasta ahora puede poner un límite y controlar la situación.

En tanto, el Jefe de Zona Sanitaria I, Néstor Miranda, también se refirió a las medidas de flexibilización de las actividades, ha llevado a un aumento de los casos.

“Esto relacionado con la flexibilidad de la cuarentena y nos da como resultado una situación de aumento de casos; las flexibilizaciones están bien siempre y cuando se cumpla con la prevención y cuidados, pero con la cercanía que hay con Neuquén capital hay mucha circulación entre las ciudades”, dijo en declaraciones radiales.

-> 60 Hisopados por día

Se realizan en el hospital de Centenario. Las muestra se mandan a procesar al Laboratorio Central y también a otros privados. En algunos casos, hay demoras de hasta cinco días.