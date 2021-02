Centenario: trabajadoras de salud quedaron en medio de un tiroteo

Dos trabajadoras del Centro de Salud Vista Hermosa de Centenario quedaron en medio de un tiroteo cuando finalizaban su jornada laboral este lunes por la tarde. Desconocidos dispararon a un joven que pasaba por el frente del edificio y por poco el proyectil no impactó en una de ellas.

“Le rogaba por favor que no me dispare porque me apuntaba con un arma. Mientras tanto golpeaba la puerta, que estaba con llave, porque adentro estaba mi compañera. Abrió y entramos los dos a la vez, el auto tardó unos segundos en irse”, dijo Zulma, una de las trabajadoras afectadas en declaraciones radiales.

Según publicó el portal Centenario Digital, la mujer supone que como tenía una chaqueta floreada los que dispararon habrían pensado que no era un uniforme sino que estaba con ese joven. “Fue un momento tremendo, si no hubiésemos podido abrir la puerta no sé qué hubiera pasado. Fueron dos disparos uno cuando entrabamos y otro cuando corrimos hacia adentro”, detalló.

La mujer señaló que “fue con un revólver porque no dejó vaina, me dijeron en la comisaría. Pienso que han querido asustarlo y el chico esquivó el tiro”.

Su compañera de trabajo contó que cuando abrió la puerta no sólo se encontró con Zulma sino también con un joven. “El que estaba en el auto me seguía mirando, me quedé paralizada hasta que cerré. El chico se quedó hasta que llegó la Policía y lo sacaron para hacer averiguaciones”, relató Adriana, la otra trabajadora del centro de salud.

Para Zulma el susto fue mayor: “No es exageración, este chico también pudo tener un arma. Si bien en Centenario vivimos con inseguridad estamos hablando de un lugar donde se hace atención médica y estamos trabajando. Pensé que el tiro me lo habían pegado en un brazo o en la espalda. No es un hecho menor lo que pasó”, agregó.

Según indicaron desde el año pasado se había presentado una nota por un pedido de mayor seguridad antes los robos ocurridos en ese sector de la vecina ciudad.