Centenario: vecinos se movilizarán en rechazo al tarifazo del 40%

La presentante vecinal manifestó que en algunos loteos están esperando que efectúen las obras para poder tener agua en algunos sectores. "No hay asistencia alguna, tampoco en lo social ni a comedores, ni a los comerciantes o taxistas. Hoy los servicios son deplorables en Centenerio. Acá no hubo aumento para nadie, ni el IPC ni nada. Por todo esto, que aprueben un aumento del 40% es inaceptable, no hay justificativo", se lamentó.

Además, cuestionó que el Comité de Emergencia estuvo ausente. "Se creó con autoridades municipales, no hubo presencia de otras entidades, como corresponde. Los bomberos tampoco participaron, no hubo personal del hospital. Lo único que se hacía era publicar los datos de provincia de cómo iba día a día el avance del Covid-19", agregó.

Por último, la vecina dijo que en base a la misma carta orgánica local es que los vecinos se propusieron reclamarle al intendente Javier Bertoldi que vete esa ordenanza y de marcha atrás a una medida que no cuenta con el aval de los vecinos.

"Si nos basamos en el artículo 231 de los principios tributario habla de la razonabilidad y la capacitadad retributiva. Pero no han tenido en cuenta la carta orgánica municipal en la que se establece consolidar los derechos de los servicios esenciales, fortalecer a la economía y fomentar a la participación de los vecino", añadió Guzmán Varela.