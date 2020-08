Centro Este: un vecino la ayudó a escapar de motochorros

A pesar de que la mujer intuyó lo que estaba a punto de suceder, no tenía escapatoria y la calle desolada sumaba a su indefensión. “Me fue acorralando y me dijo ‘Bueno, tranquilita y calladita me vas a entregar todo’”. Pero cuando ella estaba a punto de hacer lo que le exigían, apareció un vecino al que aún no le alcanzan las palabras para agradecer.

“De repente, apareció un hombre en una Fiat Torino blanca que venía por Periodistas Neuquinos, y cuando me vio, cruzó la camioneta en medio de la calle, amagó con tirársele encima al ladrón y empezó a tocar la bocina a morir”, contó.

Fue gracias al accionar de este hombre, lo que también llamó la atención de otros conductores al evitar la circulación, lo que le dio tiempo suficiente a la joven para huir hacia un domicilio cercano donde pudo refugiarse. Mientras tanto, el ladrón volvió a la moto y huyó junto con su cómplice. “No quiero pensar en todo lo que pudo haber pasado, pero si este señor no cruzaba la camioneta, a mí me robaban”, indicó.

Más allá del mal trago y recalcar la necesidad de más seguridad en la zona, la mujer manifestó su deseo de que su agradecimiento llegue a su salvador. “Me quedo con que alguien se animó. Muchos no se dan cuenta o no actúan por miedo, que también es entendible, pero él me salvó”.