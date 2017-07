Centurión deberá rezar para seguir jugando en Boca

A ello se suma que el puesto del volante ya estaría cubierto por las nuevas incorporaciones en el mediocampo y la ofensiva que ha hecho el Xeneize. No obstante, ayer la dirigencia de Boca ofreció comprar el 70 por ciento de su pase a San Pablo, pero éste rechazó la oferta porque no llega a los pretendidos 6,3 millones de dólares. El resto del pase pertenece a Racing.

A fines de junio se venció el préstamo del jugador a Boca, por lo que el Wachi debería regresar a tierras paulistas. La situación es muy compleja porque el futbolista amenazó con dejar el fútbol si no continúa su carrera en el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, a quien le agradeció por bancarlo.

Mientras se define su futuro, Centurión (24) se fue de vacaciones. En el club de la Ribera el puesto ya está cubierto, ya que el viernes pasado se cerró la contratación del delantero Cristian Espinoza, de 22 años, y además se cayó la venta del atacante Cristian Pavón, de 21, al Zenit de Rusia.

Además, la dirigencia xeneize avanza en la posible contratación de Edwin Cardona, hoy con el pase libre desde el club mexicano Monterrey. Es talentoso pero tiene problemas disciplinarios y el Mellizo no querría más dolores de cabeza. También por eso la dirigencia no haría locuras para conservar a Centurión.

Cabe recordar que el nuevo Boca ya cuenta con Espinoza (proveniente de Villarreal, de España) y el zaguero central Paolo Goltz, de 32, desde el América de México.

Había intenciones con Guido Pizarro (Tigres), pero ya cerró con el Sevilla de Berizzo.

17 Ese lunes, el Xeneize volverá a los entrenamientos. La pretemporada será en Ciudad del Este.

"Me emocionó que Guillermo me diga que podía ser ídolo de Boca. Llevar la 10 no es nada fácil. Yo le agradezco porque siempre me bancó”.Ricardo Centurión. Días atrás el jugador se mostró agradecido con el DT