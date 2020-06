El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio (CEC) , Ramón Fernández, confirmó que por un caso positivo de coronavirus cerraron este lunes un supermercado chino ubicado sobre calle Combate de San Lorenzo. El trabajador no estaba registrado y el comercio permanecerá cerrado por 14 días.

"Se trata de un supermercado chino de calle Combate San Lorenzo donde un empleado no registrado dio positivo de coronavirus. Pusimos hablar con el dueño y le recomendamos que lo cierre por 14 días", señaló Fernández en diálogo con LU5.

El secretario gremial dijo que la persona que resultó positivo de Covid-19 es de nacionalidad argentina y que en el local trabajan otros siete empleados que sí están registrados. "Le pedimos la certificación de desinfección integral, tienen que haber empresa especializada para hacerlo, más allá de aplicar lavandina, porque hay manipulación de alimentos", sostuvo Fernández.

Además, el dirigente indicó que no hay un protocolo único para casos como este y que cuesta realizar un seguimiento cuando no tienen representación gremial dentro. "Se suelen declarar hasta 8 ó 9 empleados por más que tengan más para no tener representación gremial. Hay casi 4 mil empresas registradas, cuando aparece un caso positivo se nos complica salvo donde estamos organizados, como en las grandes superficies donde tenemos delegados", aclaró.

Para Fernández “si hubiesen podido abrir el domingo acá (en Neuquén), abrían todos. Uno entiende que hay una situación con la merma de las ventas pero hay una prioridad que es la vida de la gente".

Este no es el primer caso positivo de coronavirus de un empleado detectado en un comercio, hace menos de una semana se cerró por 48 el mayorista Makro para desinfectar las instalaciones. Caso parecido ocurrió en el Híper Coto donde una empleada fue positivo y sus contactos más estrechos fueron también hisopados.

LEÉ MÁS

Se activó el protocolo por Covid-19 en un súper del Alto

Por caso de coronavirus, cierran un mayorista por 48 horas por desinfección