Cerró el IPC y ATE espera una señal por los salarios

Los gremialistas anticiparon que esperan que el Gobierno los convoque a analizar juntos los números antes de trasladar la suba a los sueldos. No será una mesa, sino una reunión para conocer los detalles.

Ayer, la dirección provincial de Estadísticas dio a conocer el IPC de junio, que fue el menor del último trimestre, con una variación respecto de mayo de apenas el 1,01 por ciento. El acumulado de los últimos tres meses quedó así en 4,96 por ciento.

Como ATE acordó con el Ejecutivo que el aumento de sueldos quede atado a una canasta de indicadores, aún no está dicha la última palabra. El acta salarial que se firmó prevé que el incremento de este trimestre surja de un promedio entre el índice de precios neuquino, el de la provincia de Córdoba y el del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El gobierno cordobés, hasta ayer a la tarde, no había difundido la inflación de junio en esa provincia. Hasta mayo, el incremento de precios acumulado bimestral era del 3,63 por ciento, ligeramente por debajo de la nacional.

El Indec, en tanto, informó ayer que hubo 1,2 por ciento de inflación nacional en junio y el acumulado del último trimestre llegó al 5,13 por ciento.

Si se toman en cuenta los dos índices disponibles hasta ahora, el incremento de sueldos para los estatales rondará el 5 por ciento en esta segunda cuota.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, indicó que la suba se debería liquidar de inmediato, con el próximo sueldo, y recordó que en el sindicato esperan “una reunión con el Gobierno para analizar la situación”.

El gremio y el Gobierno acordaron una actualización automática trimestral. El mes que viene los salarios vendrían con un aumento del 5 por ciento.

No los van a convocar

Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que no tienen previsto convocar al gremio. Los funcionarios a cargo de la negociación salarial prefirieron no hacer declaraciones con el argumento de que el acta que se firmó no necesita interpretación, porque está claro que el aumento del salario se aplica automáticamente.

“Hay que sacar la cuenta matemática, no tenemos nada que analizar”, explicaron ayer desde el Gobierno a este diario.

Por ahora, la inflación neuquina es una de las más bajas del país, a pesar de que el costo de vida es uno de los más altos, como en toda la región patagónica. El piso que generaron los sueldos petroleros se va desinflando con la inflación.

25% Es la inflación nacional proyectada por consultoras

De acuerdo con las estimaciones de las consultoras privadas y por el acumulado, ese es el número que se maneja en los gobiernos. No obstante, hay un desfase con los salarios.

Preocupa la suba del combustible

El incremento del 7% en los combustibles y el otros previsto para octubre preocupa a los neuquinos. Sobre todo, porque cada vez que se registra un incremento de esta manera se termina trasladando a precios.

Los gremios: una relación difícil

La pelea con el Gobierno

ATE fue el primero en cerrar el acuerdo con el Gobierno por la actualización automática. Pero poco tiempo después empezó a cuestionar el método.

ATEN con un paro largo

A los docentes neuquinos nunca les cerró el incremento salarial con este tipo de actualización por la inflación. Por eso hicieron paro por más de un mes y lograron otro cierre salarial.