CFK condenada por defraudación al Estado: ¿Irá presa?

Esa sala intervino previamente en otros planteos de la causa y por eso va a ser el que reciba las apelaciones. Pero más allá de que es una de las salas más rápidas de Comodoro Py, un fallo demora entre 2 y 3 años cuanto menos.

Condena a CFK

Una vez dictado el fallo de Casación todos pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia para lo cual hay dos vías. Pueden hacerlo a través de un recurso extraordinario que primero sea interno ante la propia Casación, y en caso de ser negado este último, ir en queja directa ante el Alto Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia tiene por delante también varios años para resolver. Será ese fallo el que determine el punto final de la causa.

Si la Corte convalida la condena dictada por el Tribunal, en el caso de la vicepresidenta de poseer algún cargo público con fueros en ese momento, se deberá dar intervención al Congreso de la Nación para el eventual desafuero.

La palabra de CFK

Tras recibir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que no será "candidata a nada" en 2023, y admitió que podría resultar presa una vez que quede sin fueros.

"Voy a hacer lo mismo que voy a hacer en diciembre de 2015 cuando Scioli me vino a proponer ser candidata a diputada para darle fuerza a la lista" del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, arrancó la ex jefa de Estado en un descargo televisado en vivo a través de su plataforma oficial en Youtube.

"No voy a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada", siguió.

Luego subió el tono de su discurso y con visible enfado tras la lectura de la condena del tribunal, le habló directamente a un importante empresario de medios periodísticos, a quien hace responsable de su complicada situación judicial, para hacer un anuncio anticipado que sorprendió a propios y ajenos.

"No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a ser candidata, no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora", reveló.