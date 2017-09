CFK, a indagatoria por lo de Irán

El pedido de indagatoria abarca, además, al ex canciller Héctor Timerman; al diputado nacional camporista Andrés Larroque; a los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, y al supuesto enlace con Irán, Jorge Yusuf Kalil. También al ex número dos de Inteligencia Juan Martín Mena. El fiscal entiende que este delito de encubrimiento del atentado debe ser considerado de lesa humanidad e imprescriptible, como el propio ataque a la AMIA, que sucedió en 1994. Bonadio decidirá ahora si cita a los acusados por encubrimiento o por un delito más grave como traición a la patria. No hay aún fechas previstas de un posible llamado de parte del juez.

La fiscalía reunió las pruebas en un dictamen de 225 carillas y más de 15 capítulos en los que describe las evidencias contra los acusados. Pollicita analiza la postura inflexible del gobierno sobre Irán cuando gobernaba Néstor Kirchner y el cambio que se produjo con CFK, quien buscó un acercamiento.

Pollicita y su equipo analizan las escuchas telefónicas que había realizado el fiscal Nisman y las corrobora ubicando físicamente a los personajes que hablan. Por ejemplo, en un diálogo donde D’Elía dice que está en Casa de Gobierno, se corrobora por la prueba producida. El fiscal da por probado que el pacto con Irán se comenzó a gestar en una reunión secreta entre Timerman y el canciller iraní Ali Akbar Salehi en la ciudad siria de Aleppo, lo que es negado por el ex titular del Palacio San Martín. Y sostiene que tras la firma del acuerdo hubo una maniobra de ocultamiento del convenio. Establece que se realizaron una serie de actividades destinadas a hacer caer los pedidos de captura de la Interpol contra los acusados de volar la AMIA como parte de lo convenido.

El dictamen de Pollicita, titular de la Fiscalía Nº 11 en lo Criminal y Correccional Federal, concluye con un “quién es quién” de los acusados y las conductas que le reprocha a cada uno en lo que denomina un “plan criminal”.