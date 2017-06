CFK lanzó su frente, pero no dijo si será candidata

Pese a no confirmar si ella estará en una lista o no, pronunció un discurso con claro tono de campaña y convocó a sumarse para “poner un límite al gobierno” nacional. “Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana, los empresarios que dan trabajo. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas”, afirmó la ex presidenta en el estadio de Arsenal, en la localidad bonaerense de Sarandí.

El acto contó con militantes que llegaron en micro desde diferentes puntos de Buenos Aires y mucha gente que asistió sin pertenecer a una agrupación política ni sindical. CFK utilizó un lenguaje menos virulento que en discursos anteriores, pero puso el eje en “frenar a este gobierno”. En buena parte de los 45 minutos que duró su presentación, hizo subir al escenario a 30 personas que contaron sus problemas atribuidos a las políticas del gobierno nacional, para terminar sentenciando que Unidad Ciudadana “viene a representar los intereses y los problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso”.

Cristina contó con el apoyo -desde la tribuna- de su hijo Máximo Kirchner y del ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, entre otros dirigentes bonaerenses.

“Quiero volver a pertenecer a un movimiento en que lo importante sea el pueblo y cómo solucionar sus problemas. La endogamia de los partidos hace que los dirigentes se sientan más importantes que la sociedad”.“Yo he tenido en mi vida todos los honores y cargos que me dieron ustedes, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón”.Cristina Fernández. Un discurso sereno y muy aclamado por su gente

El estadio de Arsenal quedó desbordado y muchos militantes siguieron el discurso a través de las pantallas gigantes instaladas en la calle.

Embed "Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo" @CFKArgentina pic.twitter.com/28xsbN9K61 — Unidad Ciudadana (@UniCiudadanaAR) 20 de junio de 2017

Repercusiones del discurso

El descargo de Stolbizer

La diputada fue muy dura en un tuit durante el discurso de la ex presidenta: “CFK presenta historias reales de vida de los que perdieron. Ahora sube alguno de los chorros de su gobierno que también se quedaron sin laburo”.

El Gobierno lo minimizó

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le bajó el tono al acto de Cristina: “No perdamos el tiempo ni el foco peleándonos con el pasado. Sigamos construyendo juntos un futuro mejor para los argentinos”, tuiteó.

El peronismo, en silencio

La mayoría de los dirigentes peronistas que no se sumaron a CFK prefirieron no opinar: “Sería darle más relevancia a su acto de la que tiene”, dijeron.

La UCR habló de “amnesia”

“Habla como si ella no hubiera tenido nada que ver con lo que pasa en el país. Sufre amnesia”, dijo el diputado Diego Mestre.