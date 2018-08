CFK les pidió a los militantes que no vayan a Tribunales

“Mañana lunes (por hoy) voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan”, escribió la senadora nacional en su cuenta de Twitter. “Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs que la están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Macri”, agregó.

La ex presidenta deberá declarar en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido. Centeno registró el mecanismo que utilizaba el kirchnerismo para cobrar coimas a los contratistas del Estado. El caso se inició a raíz de una investigación periodística. Los ex funcionarios K y el grupo de empresarios ligados a la obra pública que fueron detenidos están acusados de ser parte de una asociación ilícita. Según la investigación, los ex funcionarios se dedicaban a recorrer la ciudad en busca de bolsos llenos de dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.