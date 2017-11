"CFK tuvo un gesto inhumano"

“Siento que (Julio De Vido) es un preso político. La impresión que tengo es que las causas abiertas contra él no tienen alguna irregularidad administrativa ni delito penal. Si no hay nada de eso, no hay causa. Para mí es un armado mediático”, sostuvo. En diálogo con radio La Red, Minnicelli habló del “abandono político” que sufrió De Vido. “¿Siente que fue abandonado políticamente?”, le preguntaron. “Sin duda. Si el conductor de un partido dice algo como: ‘No pongo las manos en el fuego por’, y de golpe todo el mundo se alinea en ese sentido...”, contestó.

“Recibí llamados de ayuda de gente que nos quiere o conoce a Julio, también me llamó gente de otros partidos. No hablé con ella (Cristina Kirchner). Al principio me llamó un poco la atención, pero desde principios de octubre que no estuve en contacto”. Y agregó: “Siempre tuve respeto intelectual por Cristina, pero ha tenido un gesto inhumano contra mi familia; me extrañó, no tengo mucho para decir”.

Consultada sobre qué cree que la gente piensa de De Vido, Minnicelli opinó que “la gente está muy inflada por los medios de comunicación”. Y planteó que “hubo una construcción del ogro”. Y en esa misma línea, agregó: “Yo siento que nos marcaron muy feo como si realmente fuésemos ladrones. Había que buscar un malo de la película y justo Julio tiene esa cara”.

Entre las rejas

De Vido fue detenido el miércoles 25 de octubre luego de que dos jueces pidieran su detención y de que el Congreso avanzara con el pedido para sacarle los fueros. Casi por unanimidad, excepto una abstención, 176 diputados decidieron quitarle la inmunidad de arresto. “Mándenle champagne a la doctora Carrió”, murmuró quien fue el ministro más poderoso de los tres gobiernos kirchneristas al entrar en los tribunales de Comodoro Py 2002 cuando se entregó y quedó detenido por fraude en la causa que investiga el desvío de casi $270 millones destinados a obras inconclusas en el yacimiento de carbón de Río Turbio.