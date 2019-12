Chani Sapag: "Vamos a pedir controles y a exigir que las reglas de juego sean claras"

Diputada Sapag Alma Liliana - Sesión 19-12-2019 - PL

"Estamos en emergencia, necesitamos declarar la emergencia y vamos a acompañar no solo para declararla, no solo para dar nuestras sugerencias para superarla, sino desde nuestra provincia de Neuquén aportaremos soluciones concretas para salir adelante. Sin embargo, esto no significa que vamos a conceder un cheque en blanco al nuevo gobierno", sostuvo Sapag.

"Una Ley de Emergencia representa mayor poder, pero no para ser usado en forma discrecional, y estamos decididos a fijar los límites que fueran necesarios. Los límites están enunciados en la Constitución Nacional, allí están las declaraciones derechos y garantías, las normas que todos los poderes del estado debemos respetar", agregó en el mismo sentido.

Además, se refirió a otros temas que deberán ser tratados en el Congreso de la Nación, además de este proyecto: "Antes de entrar en el análisis del proyecto, no debemos pasar por alto que el nuevo gobierno iniciaría su gestión sin un Presupuesto Nacional aprobado por este Congreso. Esta situación excepcional ya le concede al Poder Ejecutivo una amplia posibilidad de poner a su criterio asignación de partidas y quita a este Congreso la posibilidad de ejercer el rol de contralor. Por todo esto, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino le requerimos al Poder Ejecutivo un compromiso de fecha cierta de presentación del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2020".

Los textuales de Chani que completaron su exposición en la Cámara Baja:

• "No desconocemos que la población fue sometida a durísimos esfuerzos para afrontar el pago de tarifas luego de casi cuatro años de aumentos importantes. Sin embargo, en nuestra provincia de Neuquén, como gran productora de energía del país, estamos muy atentos para que las necesidades de los consumidores finales y los requerimientos del sector energético sean compatibles"

• "Necesitamos la potencia energética para poner en movimiento la producción del país. La formación de Vaca Muerta, de un potencial hidrocarburifero impensado en Argentina, necesita señales claras y duraderas para que alcance la plenitud. En ese sentido, vemos con agrado que el precio de boca del pozo para el petróleo crudo continúe vinculado al valor internacional."

• "Vamos a acompañar al nuevo gobierno legitimado por la voluntad popular, fuimos y seremos responsables, pero vamos a pedir controles y a exigir que las reglas de juego sean claras, por esto, voy a acompañar en general a este proyecto reservando el derecho de no acompañar en particular la totalidad de los artículos. concluyó".

