El ex cantante de Tan Biónica volvió a sufrir un accidente.

Chano Moreno Charpentir colisionó contra dos automóviles estacionados en la esquina de las calles Washington y Melián, informaron fuentes policiales a Teleshow.

El ex cantante de Tan Biónica no se lesionó. Además, tenía la licencia de conducir vencida. Esta no es la primera vez que tiene un accidente automovilístico.