Córdoba. Tras convertirse en noticia por hacerle un desubicado comentario a una periodista mientras le hacía una nota, el Chaqueño Palavecino volvó a estar en boca de todos luego de que un músico contara que lo maltrató cuando subió al escenario para tocar con él. “Cuando me vio exclamó ‘Ah, pero es un viejo’. Cuando terminé de cantar me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir”, relató el músico Renzo Tapia.