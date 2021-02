¿Chau Nacho? Llegó la oferta del Mineiro de 8 palos por Fernández

El jugador tiene una cláusula de rescisión de diez millones, pero en junio ya baja a siete, por lo que lo que ofrece el club brasileño no está muy alejado a lo que pretende la entidad millonaria.

River posee el 75 por ciento del pase mientras que el 20 por ciento es de Gimnasia y Esgrima La Plata y el 5 por ciento restante es del futbolista.

Por otro lado, el mediocampista Santiago Sosa se despidió de sus compañeros y del entrenador Marcelo Gallardo debido a que viajará este fin de semana hacia los Estados Unidos para sumarse al Atlanta United, elenco que dirige el argentino Gabriel Heinze y que participa de la Major Soccer League (MSL). .

"Me despedí de todos, mis compañeros, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, fueron situaciones raras, pero me toca partir hacia un nuevo destino y espero que sea lo mejor para mí", manifestó Sosa.

Asimismo el juvenil añadió en diálogo con TyC Sports: "Desde los 10 años que estoy en River, es una parte de mi vida, soy hincha del club y me costó mucho despedirme, tomar la decisión de no estar más acá. Me pone un poco triste, pero es lo mejor para mí".

"Se dio todo muy rápido, no alcancé a preparar la cabeza. En River se queda un hincha y una buena persona, para mí es muy importante que me recuerden como tal", reveló, tras lo cual indicó: "Le agradecí a Marcelo por todos estos años vividos, fueron momentos súper lindos".