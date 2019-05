"¿Cómo podés sacar esa conclusión cínica, repugnante?. De una zona oscura que ni siquiera es del todo cierta, porque, digamos, no leyó bien el libro. Mezclar al Holocausto, Maduro, Hitler, es una cosa que no podés entender, una mente desquiciada. Bah, a ver, es una mina antisemita, obviamente, porque sino no podés hacer esa comparación", comentó el conductor televisivo.