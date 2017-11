Chile: acuchillan a senador días antes de las elecciones

Desde el entorno del senador informaron que dos individuos ingresaron a la oficina, lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente y lo apuñalaron en la zona abdominal. Otra versión sugirió que el ataque fue obra de un solo hombre. Rossi fue ingresado a un hospital con diagnóstico grave pero sin riesgo vital. Le trataron las heridas y lo sometieron a un escáner para descartar un eventual daño cerebral, mientras la policía inició la investigación para dar con los agresores.

Michelle Bachelet condenó el violento episodio: “Inaceptable el ataque sufrido por el senador Fulvio Rossi, a quien le deseo una pronta recuperación. Debemos, entre todos, asegurar que el debate político ocurra siempre desde el respeto. ¡Chile no merece esta violencia!”, escribió en su cuenta de Twitter. El Gobierno presentó una querella por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Desde todos los sectores políticos, los candidatos a las elecciones del próximo domingo se sumaron al repudio manifestado por la Presidenta. Durante la campaña Rossi había recibido amenazas en respuesta a su dura postura frente a la inmigración, el eje central de su discurso: “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”, dijo.

Ayer, tras recibir el alta, el senador aseguró: “A mí no me intimidan, no me amedrentan. Voy a seguir con los planteamientos que he hecho en el Senado”. Además, agradeció el “apoyo y solidaridad” a través de Twitter .