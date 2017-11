Chile: candidatos, a la caza de votos para el ballotage

Chile.- Los dos candidatos más votados en elecciones presidenciales en Chile, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, no se dieron respiro y ya salieron a la caza de votos para ganar el ballotage del 17 de diciembre. Piñera, pese a no recibir la votación vaticinada en las encuestas y debiendo resignarse con el 36,6%, reconoció ayer que prácticamente no durmió por la serie de entrevistas en un escenario donde no hay tiempo que perder. Guillier, senador independiente y ex conductor de TV, en cambio, dijo: “Dormí como un ángel”.