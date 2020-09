Chile: fiestas patrias con reuniones familiares

Pese a que la primera ola de la pandemia no está controlada, registrándose este domingo 41 nuevos muertos y detectándose otros 2.077 casos positivos, desde la administración de Sebastián Piñera comunicaron que la gente podrá pedir un permiso especial a Carabineros para festejar en las celebraciones más importantes y populares de Chile. Tras un primer anuncio que provocó muchas críticas, el Gobierno retrocedió y excluyó de esta medida a la población de las 46 comunas que se encuentran con cuarentena. Para el resto de 300 localidades, sin embargo, el permiso sigue vigente.

Independientemente del número de personas que residan en una vivienda, podrán recibir cinco visitas en espacios cerrados, como las propias casas o los patios privados. En lugares abiertos, en tanto, se permitirán reuniones de hasta 10 personas. En estos días no estará permitido que la ciudadanía se traslade a segundas viviendas de descanso, por lo que se instalarán cordones sanitarios en la capital y en las ciudades de Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Además, durante las fiestas patrias chilenas se adelantará al toque de queda vigente por el estado de excepción: ahora rige entre las 23 horas y las 5 de la mañana, pero la prohibición de circular arrancará a las nueve de la noche. Así, estarán prohibidas las populares fondas.

El plan del Gobierno para las fiestas patrias, bautizado Fondéate en tu casa, que hace un guiño a las fondas y a un chilenismo que significa esconderse, ha sido criticado este fin de semana por la oposición y alcaldes de diferentes lugares de Chile. "Creemos que el mensaje que la medida transmite no es el adecuado. En el escenario actual, con diseminación comunitaria del virus y comunas en cuarentena donde la epidemia incluso se está expandiendo con fuerza, como Punta Arenas, el llamado debió ser a extremar las medidas de precaución para no exponerse a un potencial contagio", había sostenido el centro de estudios Espacio Público, antes de que la gestión gubernamental retrocediera y señalara que el permiso no estará vigente para las comunas confinadas. Tras la rectificación de la apertura, autoridades de diferentes sectores valoraron la corrección.

-> Se registró un sismo de 6,3º

El Centro Sismológico Nacional de Chile informó que, a las 01.16 horas de este domingo, se produjo un fuerte sismo de magnitud 6,3 grados en el noroeste de Chile, a 12 kilómetros al sudeste de Tongoy, en la región de Coquimbo

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros. Según medios locales, el temblor se sintió en varias regiones del centro y norte del país aunque, afortunadamente, no se informaron víctimas ni de daños materiales. “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, confirmó, por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior en Twitter.