China asegura que ya tiene casi lista la vacuna contra el coronavirus

El ensayo será realizado por la Academia Militar de Ciencias Médicas y la firma de biotecnología CanSino Biologics RIC, según reportó la agencia Reuters.

La droga fue desarrollada el último mes por un equipo de investigación liderado por la doctora Chen Wei, reconocida por su estudios sobre los virus del SARS y del Ébola. Parte del trabajo estuvo basado en el estudio de vacunas existentes contra el Ébola.

“La vacuna es el arma científica más poderosa para terminar con el coronavirus”, indicó Chen, de 54 años, ante la cadena china CCTV, citada por el Daily Mail.

“Si China es el primer país en inventar un arma así y logramos nuestras patentes, eso demostrará el progreso de nuestra ciencia y la imagen de un país gigante”, expresó.

Margarita Restrepo on Twitter #ATENCIÓN | Gobierno chino dice haber desarrollado vacuna contra #COVID_19. Ojalá podamos controlar la pandemia a tiempo y salvar miles de vidas. pic.twitter.com/UQjqMPLu6y — Margarita Restrepo (@MargaritaRepo) March 17, 2020

Se cree que el COVID-19, una nueva cepa de coronavirus, surgió en diciembre en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí se dispersó por el planeta y hace pocos días fue catalogada de pandemia por la OMS.

Ya se han confirmado más de 195 mil casos de coronavirus, aunque se cree que el número podría ser mucho mayor. Ya hay registros de 7865 muertes y 80.840 recuperados.

China, el país más afectado, tiene 81.058 casos confirmados con 3.230 muertos y 68.798 curados. Mientras que en Italia, el segundo foco más grande del mundo, se han confirmado 31.506 casos con 2.503 muertes y 2.941 recuperados.

Pero aunque China parece haber logrado contener el brote en su territorio, los contagios no paran de crecer en Europa y el virus se está expandiendo por América.

Otros estudios para dar con la vacuna contra el COVID-19.

Este martes, la primera voluntaria recibió una inyección con un ARN mensajero que no la expone al virus, en el Instituto de Investigación de Kaiser Permanente en Seattle, Estados Unidos

Esta posible vacuna, conocida con el código mRNA-1273, fue desarrollada por los NIH y la compañía biotecnológica Moderna Inc., en Massachusetts. No hay posibilidad de que se contagien los participantes porque las vacunas no contienen el coronavirus en sí.

"A diferencia de una vacuna normal, las vacunas de ARN funcionan al introducir una secuencia de mARN (la molécula que le dice a las células qué construir) que está codificada para un antígeno específico de la enfermedad, una vez producida dentro del cuerpo, el sistema inmunitario reconoce el antígeno, preparándose para luchar contra lo real”, explicó un paper de la Universidad de Cambridge.

LEÉ MÁS

El Gobierno anunció un bono de $3000 para jubilaciones mínimas, AUH y planes sociales

Suspenden aviones, trenes y micros de larga distancia