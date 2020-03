"Hay un caso que se agregó ayer de una mujer de 46 años, médica, que se habría reportado con síntomas el 12 de marzo", informó Paola Benítez, ministra de Salud Pública de Chaco.

La funcionaria señaló que la profesional tuvo contacto con pacientes con síntomas respiratorios en las últimas semanas, pero no viajó ni estuvo en contacto con casos sospechosos ni confirmados. "Como no se puede descartar el contagio, vamos a asumir este caso como un caso probable de circulación viral. Entramos a la fase de mitigación", sostuvo Benítez en conferencia de prensa.

En tanto, Monzón dijo que se encuentra en buen estado de salud, "sin fiebre pero con tos". Agregó que está aislada en su domicilio junto a su esposo y cinco hijos menores de edad, aunque no tiene contacto con ellos.

En declaraciones a TN la médica sostuvo que se considera "un caso autóctono". "No viajé a ninguno de los destinos (con circulación de coronavirus) y no tuve contacto con los casos que dieron positivo". Añadió que no sabe cuándo ni dónde se contagió "porque trabajo en el área de salud y tengo actividad social importante".

"La última vez que atendí en el hospital fue el día 9 de marzo. Me llamó la atención la presencia de tres personas con síntomas febriles y problemas respiratorios que no habían viajado al exterior. Eso me alarmó", dijo la pediatra.

"Soy una persona muy saludable, me vacuno todos los años, pero me empece a sentir mal, con dolor de cabeza muy intenso, tos, dolor de garganta y al día siguiente tuve fiebre, mucho decaimiento, podría decirse que es como una gripe, aunque sin tantas secreciones nasales", describió.

Y aclaró: "Desde el primer día me aislé en mi habitación, evito contacto con mis hijos, pero inevitablemente con mi esposo sí. Seguimos las medidas indicadas, con lavado de manos frecuente, airear habitaciones, separar utensillos de uso personal".

La provincia concentra casi el 20% de los 65 casos confirmados en el país. Es, después de la Ciudad de Buenos Aires, la segunda jurisdicción con más infectados.

LEÉ MÁS

Primer "contagio casual" en el país: es una mujer de Chaco de 64 años