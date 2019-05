China no le teme a una guerra

China. El gobierno chino alertó que Washington no debe subestimar su capacidad y voluntad para defenderse y recalcó que, aunque no desea una guerra comercial, “no está asustado” y “luchará hasta el final” si no se alcanza un acuerdo que beneficie a los dos países. En tanto, Donald Trump respondió poco después a través de Twitter que “cuando sea el momento adecuado habrá un trato con Pekín”, y que la negociación debe concluir con “una gran oferta para los Estados Unidos o simplemente no tiene ningún sentido”. En su mensaje, el mandatario resaltó su “respeto y amistad con el presidente XI (Jinping)”, criticó lo “perdido ante China en el comercio desde la ridícula formación unilateral de la OMC”, aunque se mostró esperanzado en que “todo ocurrirá, y mucho más rápido de lo que la gente piensa”.