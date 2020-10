Chos Malal: "Somos un riesgo para el norte de Neuquén"

El Jefe comunal señaló que los contagios afectaron tanto a efectivos policiales como al área de la municipalidad de Chos Malal, que permanecerán cerradas por siete días como Bromatología, Recaudación y Tierras.

"Una compañera dio positivo por contacto con su mamá, que fue uno de los primeros casos, y que no tienen relación para nada con los otros dos casos detectados. Había estado en contado con el control sur y con la administración cuando fue a fichar, dejando a unas 10 personas aisladas con hisopados", aseguró el intendente.

Gutiérre dijo que se comunicó con el secretario del Interior y Gobierno Locales, Osvaldo Llancafilo, y lograron ponerse de acuerdo con todos los intendentes del norte neuquino para que por siete días no ingresen a Chos Malal pobladores de otras localidades aledañas si no es esencial o por un caso de urgencia.

“Veíamos complicado los tres casos que saltaron porque no tenían relación entre ellos. Desde salud estaban preocupados porque no tenían relación entre sí. Son casos que no tienen relación y hoy no está el caso cero, nos imaginamos que por el ingreso, por el retén fue el primer contagio”, agregó.

Lo que no podrá evitar es el ingreso de unos 30 camiones en promedio por semana porque llevan mercadería para abastecer no solamente Chos Malal sino todo el resto del norte neuquino.

Desde el municipio decidieron cerrar los parques y la costanera para evitar que sea un punto de reunión, sobre todo de los jóvenes. “Ahora estamos cerrando playones deportivos, hacía 20 días que no teníamos casos. Los jóvenes, que no ven tanto el peligro, se estaban juntando. Hemos cerrado hoy espacios públicos como la costanera", indicaron.

“Hoy somos un riesgo para el norte, para Pehuén y Ñorquín. Ayer nos pusimos de acuerdo con toda la zona y por 7 vamos a evitar el ingreso a menos que sea urgente, en ese caso deberá tener una autorización personal”, señaló Gutiérrez.

“Estos tres caos es diferente porque no hay vínculos, acá hay mucha relación de familia. Va a ser complejo anoche llegamos a 140 aislados anoche. Se ha hisopado mucha gente. Estamos atentos a los resultados de los hisopados. Si hoy siguen dando positivo va a estar bastante complicado, ya tenemos 8 personas contagiadas”, añadió.