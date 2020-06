Ciantini: "Es muy difícil imaginar cómo será el regreso"

Además, el piloto del Renault Sport Torino Team dejó algunos conceptos en torno a cómo cree que será el regreso a la actividad. “Será muy distinto aunque difícil de imaginar. No se cómo se pueda dar el regreso”, puntualizó.

Ciantini Edit.jpg Diego Ciantini afronta su primera año como piloto titular en el Turismo Carretera con uno de los Torino del equipo de Esteban Trotta.

En tanto, también se refirió a los cambios en su entrenamiento. “Me cambió mucho el trabajo. Si bien estoy con actividades no tiene nada que ver con lo que venía haciendo. Hasta antes de este inconveniente estaba concurriendo a un Centro de Alto Rendimiento”, señaló.

Además, el campeón 2019 del TC Pista remarcó que con este parate está dando ventaja en lo deportivo. “A mí me sirve estar mucho en pista para poder girar y para seguir aprendiendo. Ya al no estar en tantas categorías como lo hacen algunos de mis colegas estoy dando ventaja. Esto me perjudica más”, aseguró.

Por último, Ciantini hizo un resumen de sus dos primeras fechas en el Turismo Carretera. “Arranqué con muchas ganas pero me quedé con diferentes sensaciones. En la primera carrera, en Viedma, clasifiqué muy bien y después me faltó ritmo en la final. En la fecha de Neuquén fue al revés. No fue buena la clasificación y después en carrera, más allá de los inconvenientes, el auto funcionó muy bien”, cerró.