Ciapponi dijo que CALF genera deuda por la falta de recaudación

En ese sentido, el funcionario sostuvo que es una "dificultad del pago total de la factura de compra de energía”, uno de los ítems más influyentes de la cooperativa y anunció que tuvieron que frenar algunas obras e inversiones que se estaban llevando a cabo para mejorar el servicio.

El presidente de CALF resaltó que, a pesar de la situación, Cammesa siguieron facturando los intereses por falta de pago, lo que hace que la deuda de la cooperativa siga en aumeto. "Es una situación de caos, no solamente para nosotros, sino para todas las actividades en la República Argentina", dijo Ciapponi y agregó que la responsabilidad de CALF "es continuar prestando los servicios esenciales que corresponde”.

Consultado sobre el pago de salarios, el titular de la cooperativa explicó que la masa salarial no representa un problema y reveló que por el tamaño de la compañía no pudieron acceder a ninguno de los beneficios que brindó el Gobierno nacional.

Ciapponi dijo que está seguro que, aunque los vecinos de Neuquén hoy no están pagando, “van a tener que hacerlo, más tarde, pero se va a pagar y eso va a resolver la situación”, enfatizó y dio por sentado que habrá una ayuda del estado municipal o provincial.

"Vamos a tener el apoyo de Provincia y Nación. No tenemos inconvenientes para prestar el servicio, generamos deuda con el prestador de energía y alguna obra que se frenó, nos preparamos para eso y no tenemos ninguna dificultad", dijo y remarcó que “como es una empresa de servicios no tenemos demasiados gastos”.

"La realidad de la cooperativa es mejor que la de muchas empresas de la provincia, que tienen dificultad para pagar los sueldos", indicó y remarcó que en caso de que la medida se extienda y la gente no pueda salir a flote, van a necesitar ayuda provincial.

