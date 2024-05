200.000 personas eligen un número del 1 al 100 y la mayoría prefiere los mismos

Muchas veces, las elecciones no son elecciones. En un estudio reciente, que se describe como el más amplio hasta la fecha, se pidió a 200.000 personas que seleccionaran un número al azar entre el 1 y el 100. Entre todas las respuestas, emergió un patrón evidente: los números más frecuentes fueron el 7, el 73, el 77 y el 37.

El divulgador científico Derek Muller y su equipo de Veritasium, un canal de YouTube, decidieron investigar este fenómeno. Muller explica en un video titulado "¿Por qué este número está en todas partes?", haciendo referencia al 37, que la distribución apenas variaba, sugiriendo que las personas de todo el mundo piensan en los números aleatorios de una manera particular, y definitivamente no al azar.

numeros.jpg El número 37 es uno de los más misteriosos

Según Muller, la evidencia de este estudio sugiere que el 37 y su inverso, el 73, no son aleatorios en absoluto. ¿Por qué, entonces, son tan frecuentemente elegidos?

La razón por la que elegimos los mismos números

Los autores del estudio sugieren que uno de los argumentos es que estos números son percibidos como más aleatorios. Por ejemplo, en un rango del 1 al 9, el 5 no parece aleatorio, mientras que el 9 y el 1 parecen demasiado extremos, por lo que la gente tiende a elegir el 3 y el 7.

Otra explicación plausible tiene una base matemática, ya que los números primos, específicamente, parecen más aleatorios.

Por tanto, los investigadores sugieren que las personas tienden a ignorar los números que terminan en 5, o incluso el 39 parece menos aleatorio que el 37, según lo revelado por la encuesta.

Hay al menos dos razones por las cuales los números primos parecen aleatorios. En primer lugar, no son tan comunes en nuestra experiencia cotidiana. Vivimos en un mundo donde los números se multiplican en múltiples dimensiones, por lo que no encontramos muchos números primos más allá de un solo dígito. En segundo lugar, no tenemos una fórmula para los números primos. Si tenemos un número primo y queremos encontrar el siguiente, debemos comprobar cada número hasta encontrar uno.

Además, hay una razón práctica por la cual el 37 es importante para la humanidad, según Muller. Aplicando una fórmula matemática, cuando las personas tienen muchas opciones para elegir, tienden a explorar y descartar el 37% de ellas antes de tomar una decisión. Luego eligen la primera opción que sea mejor que todas las anteriores.

¿Por qué el 37 es un número importante?

En el reino de las matemáticas, el número 37 es notable por ser primo. Un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por 1, y el 37 cumple con este criterio de manera impecable. Esta cualidad de "primacía" le otorga una distinción especial entre sus compañeros numéricos.

Pero el 37 no se detiene en su singularidad como número primo. También es el 12º número primo, lo que lo coloca en una posición única en la secuencia de números primos. Además, es la suma de los tres primeros números primos: 2 + 3 + 5 = 10, y si sumamos los dígitos de este resultado (1 + 0), obtenemos nuevamente 1, lo que añade un matiz intrigante a su naturaleza.

Más allá de las frías cifras de las matemáticas, el 37 ha encontrado su camino en la cultura y la literatura. A veces se le asigna un aura de misterio y significado en obras literarias, películas y otros medios de expresión artística. Desde la literatura clásica hasta la cultura pop contemporánea, el número 37 ha dejado su marca de diversas maneras, a veces como un símbolo de fortuna, a veces como un elemento de intriga.

El psicólogo suizo Carl Jung acuñó el término "sincronicidad" para describir la coincidencia de eventos que no están causalmente relacionados, pero que tienen un significado personal o cultural profundo. Para algunos, el encuentro repetido con el número 37 podría interpretarse como un ejemplo de sincronicidad, un mensaje del universo o del inconsciente que busca llamar nuestra atención hacia algo importante.