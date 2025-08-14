4 factores que determinan el futuro de las pareja: descubrí si tu vínculo está destinado al fracaso

Cuáles son “los cuatro Jinetes del Apocalipsis” que ayudan a identificar las relaciones tóxicas o que se encaminan a su final.

Los 4 factores que determinan el futuro de las pareja: ¿está destinada al fracaso?

Ante dudas e inseguridades, muchas personas se vuelcan a las redes sociales para encontrar respuestas a situaciones que van desde cuestiones laborales a temas íntimos o de pareja. En este contexto, se hizo viral un video que alerta sobre situaciones a tener en cuenta para detectar una relaciones tóxicas o que pueden ayudar a remontar un vínculo encaminado al fracaso.

La protagonista de este video es la periodista y escritora española especializada en neurociencia Raquel Mascaraque , quien en TikTok dio detalles de una investigación del psicólogo estadounidense John Gottman sobre lo que él denominó los “cuatro Jinetes del Apocalipsis” de las relaciones.

“Hay un psicólogo, John Gottman, que lleva cuarenta años investigando los patrones de las relaciones , para ver si hay alguna variable que determine que un vínculo va a durar más o si está destinado a terminar más pronto que tarde”, explica Mascaraque, para luego dar precisiones sobre los cuatro factores a tener en cuenta.

relaciones toxicas.jpg La sensación de no importarle a la otra persona puede destruir una pareja.

Cuáles son los “cuatro Jinetes del Apocalipsis” de las relaciones

Una de las primeras señales a las que hay que prestarle atención es la indiferencia. “Sentir que a tu pareja le da igual cómo te sentís, lo que hacés, adónde vas; es decir, que hay una desconexión en pareja”, precisa Mascaraque. Esto puede darse en uno o en ambos integrantes de la relación, generando un clima emocional de desapego y la sensación de no importarle a la otra persona.

El segundo “jinete” es la actitud defensiva y negar responsabilidades ante un conflicto. “La cuestión no es equivocarse. Equivocarnos nos podemos equivocar, todo el mundo, pero ¿qué hacés con ese problema?, ¿tenés una actitud de defensa? ¿Lo defendés con garras y dientes aunque no tengas razón? ¿Cuánto tiempo tardás en pedir perdón? ¿Cómo lo gestionás?”, alerta la periodista y autora del libro “¡A cerebrar! Un viaje por tus emociones a través de la neurociencia”.

La causa que lleva adelante la fiscal Soledad Rangone se enmarca en la violencia de género. El joven agresor permanecerá en libertad a derecho. La indiferencia y el desprecio, señales de alerta dentro de un vínculo.

La violencia psicológica, otra de las claves

No toda violencia es física. También existe la psicológica, que no lastima el cuerpo pero hace gran daño en la mente. De esto se nutren los últimos dos “jinetes”. Por un lado, está la crítica destructiva, utilizada para descalificar y menospreciar a la otra persona, atacando directamente su autoestima y quitando seguridad. Suele ser irrespetuosa, agresiva y se disfraza de crítica, siendo en realidad un planteamiento violento.

Como última señal de alerta en una pareja se encuentra el desprecio, que puede incluir amenazas e insultos, muchas veces ocultos detrás del humor y el sarcasmo. “Cuando estas formas de violencia verbal aparecen, la relación ya cruzó un umbral preocupante”, destaca Mascaraque, quien también tiene su podcast “La voz en tu cabeza” en la plataforma Podimo.

Como conclusión para sus más de 600.000 seguidores en TikTok, la periodista, de 29 años, remarca que “si estos cuatro jinetes se dan en tu pareja, vas cabalgando hacia una relación de sufrimiento”.

Qué es una relación tóxica

En el último tiempo crecieron las denuncias por violencia que se ejerce en la instancia de separación o divorcio. La violencia física y psicológico debe ser un límite dentro de la pareja.

En una relación tóxica, uno o más integrantes de este vínculo experimentan daño emocional, psicológico y/o físico, ya sea habitualmente o por períodos. Se caracterizan por dinámicas destructivas como la manipulación, el control, la falta de respeto, la dependencia emocional y la falta de apoyo.

En muchas oportunidades, uno de los integrantes de la relación aleja y aísla a la otra persona de sus afectos, ya sean amigos o familiares, quedando cada vez más vulnerable.

En ocasiones, la víctima normaliza la situación, no identificando que se encuentra en una situación dañina y de peligro. También puede experimentar miedo a expresar sus opiniones o sentimientos, o a tomar decisiones sin la aprobación de su pareja, generando cada vez más una mayor dependencia.

Las relaciones tóxicas no están limitadas solo a parejas amorosas. También pueden darse en vínculos de amistad, laborales e incluso en la propia familia.