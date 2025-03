Adiós al tapado de paño: el abrigo que será tendencia en el otoño-invierno 2025

El abrigo de pelo se vio en distintos looks de la Semana de la Moda.jpg

El abrigo de pelo, furor en las redes

Cada invierno, antes de que las temperaturas bajen, comienza la búsqueda del abrigo perfecto. Hay una prenda que es sumamente buscada, pero no es una novedad. Los abrigos de pelo son una inspiración vintage que han resurgido con fuerza, inundando las calles y convirtiéndose en el favorito de las influencers.

Pero no solo el street style y TikTok dio fe de esta tendencia. Las principales marcas de fast fashion –como Zara, Mango, Massimo Dutti, H&M y Parfois– han incluido versiones de estos abrigos en sus colecciones de invierno europeas, consolidándolos como un básico imprescindible. Desde los clásicos en tonos neutros como marrón, negro y gris, hasta los más audaces con estampados animal print, hay opciones para todos los gustos y estilos.

Moda -otoño-invierno 2025.jpg

La China Suárez lució el abrigo de pelo en la Semana de la Moda en Milán

La China Suárez no se quedó afuera de esta tendencia y lo sumó a los looks que usó para pasear por Milán. Eugenia fue con Mauro Icardi a la capital Europea y compartió en sus redes sociales algunos de sus looks del viaje.

Usó el abrigo con un jean súper novedoso repleto de parches cuadrillé. Además, le sumó unas botas en punta en color negro y una gorra en verde, su color favorito. El bolso que usó cuesta 3.300 euros y es de MiuMiu.

La China Suárez.jpg La China Suárez asistió a la Semana de la Moda en Milán y lució el abrigo de pelo, furor en la temporada otoño-invierno 2025.

Cómo sumar el abrigo de pelo a tus looks

En un look formal

Moda -otoño-invierno 2025.jpg Con botas y un bolso pequeño, el abrigo de pelo es ideal para un look de noche.

El abrigo es perfecto para sumar en cualquier outfit formal. Si bien es perfecto para la noche, con jean y botas es se puede usar para ir a trabajar. La clave es combinarlo con prendas más informales para crear el equilibrio perfecto.

Perfecto para el finde

Moda -otoño-invierno 2025.jpg Los jeans y zapatillas son los aliados perfectos para un look de fin de semana.

Lo mejor de este abrigo es que es súper abrigado y no vas querer dejar de usarlo. Si bien pareciera una prenda exclusiva para salir, combina con lo que sea, por lo que podés usarlo con jeans, gorra, zapatillas o unos zuecos tendencia.