Adiós Mona Lisa: resuelven el enigma que Leonardo Da Vinci dejó pintado en el mítico cuadro

El paisaje detrás de la Mona Lisa

Muchos historiadores del arte sostienen que el fondo es producto de la imaginación de Leonardo. Otros defendieron ubicaciones específicas, como la ciudad de Bobbio o la provincia de Arrezzo.

A pesar de que estas suposiciones tenían bueno sustento, estos argumentos cayeron cuando se dieron cuenta de qué sólo se estaban basando en el puente y en un camino.

La geóloga e historiadora del arte Ann Pizzorusso dice haber descifrado el enigma de dónde es el paisaje en el que Leonardo pintó la Mona Lisa. Tras varias investigaciones, la especialista aseguró haber encontrado tres pistas claves que revelarían en el que se inspiró el artista.

Da Vinci "tenía un gran respeto por la naturaleza y la representaba con precisión en cada cuadro. Para él, a diferencia de otros artistas, valoraba tanto el paisaje como las figuras", explicó la historiadora.

¿Dónde queda el paisaje de la Mona Lisa?

Según la geóloga Pizzorusso, el paisaje detrás de la Mona Lisa se asemejan mucho a los alrededores naturales de la pequeña ciudad de Lecco, cercana a las orillas del lago Como, a poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Milán, en la región de Lombardía, Italia.

El Puente del lago Garlate.jpg Imagen del puente del lago Garlate en el cual se podría haber inspirado a Leonardo Da Vinci para pintar a La Mona Lisa. Foto: Google.

La primera pista, la masa de agua en la pintura: según la investigadora, determinó que se trata del lago Garlate, que se sabe que visitó Leonardo.

La segunda pista, el puente: este indicio basa en la presencia del puente Azzone Visconti del siglo XIV en la pintura.

La tercera pista, formaciones rocosas: es la más significativa. se trata de las formaciones rocosas de los Alpes que dominan la zona, que se alinean muy de cerca con algunas de las formaciones rocosas justo encima del hombro derecho de la modelo.

Según Pizzarusso, Lecco es el único lugar supuestos que tiene un lago. Además, los colores de las formaciones rocosas "coinciden con los tonos que Leonardo usó para pintar sus rocas", remarcó la geóloga.

"Todos hablan del puente y nadie habla de geología", le explicó la especialista a The Guardian. "Los geólogos no miran pinturas y los historiadores del arte no miran geología", protestó sobre por qué ninguna disciplina logró descifrar antes el enigma.

"Me siento muy satisfecho de poder arrojar luz sobre los logros de Leonardo como geólogo", celebró Pizzorusso mediante un mensaje de correo electrónico.